Hikmet Karaman'dan Ziraat Türkiye Kupası sözleri! "En büyük hedefimiz..."

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Kayserispor ile Sivasspor, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak olan zorlu mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak. Zorlu mücadele öncesinde Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A Spor'a konuştu. Karaman, 'Kayserispor olarak iki kulvara da odaklandık. 133 takım arasından finale geldik. Kayserispor ve Sivasspor açısından önemli. En büyük hedefimiz iki komşu şehrin el ele kol kola oynaması. Taraftarımızı her yerden bekliyoruz.'