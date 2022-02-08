Hikmet Karaman'dan İsmail Kartal'a tepki!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'yi son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman A Spor'a konuştu. Karaman, 'Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik… Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi? Ramazan, ligdeki penaltı pozisyonunda ufak tuttu diye penaltı verilmişti ve tepki almıştı. Şanslıyız. Vurdu, rakibe çarptı ve gol oldu ama siz hazırlıklıysanız, şans size güler. Biz çıkar, savaşırız. Turu geçtiğimiz için çok sevinçliyiz ama kupa bitti, unuttuk. Hafta sonu Galatasaray maçı var.' dedi.