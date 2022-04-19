Hikmet Karaman Trabzonspor - Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Buraya kadar getirmişken..."

19 Nisan 2022, Salı 11:29
Hikmet Karaman Trabzonspor - Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Buraya kadar getirmişken..."

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Bordo mavili ekip maçı Andreas Cornelius'un 87. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçtan sonra, A Spor'a konuştu. Karaman, "Buraya kadar getirmişken, o golü yemememiz lazım. Orada bireysel hata yaptık. Trabzonspor, bu ligin çok önemli bir takımı. Hem mevcut kadrosu hem de ligdeki konumu ve puan farkı ortada." dedi.

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