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GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor

06 Ekim 2026, Salı 18:19
GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Sakaryaspor, Arit Kayadibispor karşısında 46. dakikada Mertcan Açıkgöz’ün attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

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