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GOL | Kocaelispor 3–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor

27 Ekim 2026, Salı 19:49
GOL | Kocaelispor 3–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kocaelispor, 80. dakikada Metehan Altunbaş’ın attığı golle E. G. Mazıdağı Fosfatspor karşısında skoru 3-0 yaptı.

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