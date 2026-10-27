Maç Sonuçları

Sonuçlar

GOL | Kocaelispor 2–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor

27 Ekim 2026, Salı 19:42
GOL | Kocaelispor 2–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kocaelispor, 72. dakikada D. Agyei’in attığı golle E. G. Mazıdağı Fosfatspor karşısında skoru 2-0 yaptı.

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER