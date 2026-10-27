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GOL | Boluspor 1-0 Karşıyaka

27 Ekim 2026, Salı 15:56
GOL | Boluspor 1-0 Karşıyaka

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Boluspor, 16. dakikada Alptekin Çaylı'nın attığı golle Karşıyaka karşısında skoru 1-0 yaptı.

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