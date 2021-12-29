Galatasaray Denizlispor maçı sonrası Fatih Tekke: Enteresan bir maç oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Normal süresi 3-3 eşitlikle biten mücadeleyi penaltılar sonucu Denizlispor 6-5 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin ardından Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tekke, "Enteresan bir maç oldu ama Abdulkadir'in performansı öne çıktı. Oyuncuların isteği çok önemliydi. Galatasaray'a karşı tur atlamak önemli bir şey, hem de bu kadar eksikle." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan Denizlispor, penaltılar sonucu rakibini 6-5 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Mücadelenin ardından Denizlispor'un teknik direktörü Fatih Tekke, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Enteresan bir maç oldu ama Abdulkadir'in performansı öne çıktı. Oyuncuların isteği çok önemliydi. Galatasaray'a karşı tur atlamak önemli bir şey, hem de bu kadar eksikle. Bize ciddi bir moral oldu. Bizim için moral ama lig çok daha önemli. Umarım aynı istek ve bir galibiyet, ligde de olur. Abdülkadir, o penaltıyı atmayı hak etti. Rahattı da. 'Atmak ister misin oğlum?' dedim, 'Olur' dedi.