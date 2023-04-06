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Türkiye Kupası Videolar Fenerbahçe'de Willian Arao Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Yanlış anlaşıldım"

Fenerbahçe'de Willian Arao Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Yanlış anlaşıldım"

06 Nisan 2023, Perşembe 10:58
Fenerbahçe'de Willian Arao Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Yanlış anlaşıldım"

Fenerbahçe'de Willian Arao, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçı sonrası konuştu. Arao, "Bizim için önemli bir maçtı, hedefimize ulaştık. Baştan sona kadar maçın hakimiydik. İyi bir oyun ile kazandık, mutluyuz. Verdiğim röportajda sözlerim yanlış anlaşıldı. Bana bir soru soruldu ve cevap verdim. Jesus milli takıma giderse nasıl olur diye soruldu. Eğer giderse iyi olur dedim. En büyük hayalim burada yıllar boyunca çalışmak, kupalar kazanmak" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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