Fenerbahçe'de Serdar Dursun Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Jorge Jesus pivot santrfor sevmiyor"

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Serdar Dursun, 'Kupayı almak istiyoruz. Geçen hafta talihsiz bir maç oldu. Rahat kazanacağımız bir maçı kaybettik. Ancak bugün ayağa kalktık. Çok uzun süredir 11 başlamıyordum. Hocamız pivot santrfor çok düşünmüyor. Bugün benim için çok önemliydi. İnşallah bundan sonra daha çok şans bulabilirim. Ligdeki 9 maçımızı da kazanacağımıza inanıyorum. Biz Fenerbahçeyiz' dedi. İşte detaylar… | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)