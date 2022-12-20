Fenerbahçe'de Joshua King, İstanbulspor maçı sonrası konuştu. King, '2 asist yaptım, 1 gol attım. İyi bir maçtı. Ligde lideriz. Avrupa'da devam ediyoruz. Kupada tur atladık. Her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. İşimizi yapıyoruz. İhtiyacımız olan galibiyetle soyunma odasına geri döndük. Fenerbahçe gibi harika bir kulübe bu büyük maçlar için geldim; Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi maçlar. Hafta sonu oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum' dedi. İşte detaylar… | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)