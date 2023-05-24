Fenerbahçe'de Joshua King Sivasspor maçı sonrası konuştu! "Tuhaf bir sezon..."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. İlk maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı. Kanarya'da Joshua King, zorlu mücadele öncesi konuştu. İşte Joshua King'in sözleri....

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. İlk maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı. Kanarya'da Joshua King, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE JOSHUA KING'İN SÖZLERİ:

Ligdeki durum bize bağlı olan bir şey değil. Kalan maçlara odaklanıp, kazanmak durumundayız. Sezonun başını düşünecek olursak, iyi başlamıştık. Sonrasında Galatasaray liderliğe yerleşti. Ancak lig bitmeden ne olacağını göremeyiz, oynanacak maçlar var. Tuhaf bir sezon olduğunu da söyleyebilirim. Son maçı bekliyoruz, şans yanımızda olursa bir mucize gerçekleşebilir.