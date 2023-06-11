Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte İsmail'in sözleri...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL'İN SÖZLERİ:

Bizim için zor bir sezondu. Yorucu ve gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle üzücü bir sezondu. Çok fazla maça çıktık. 3 kamp yaptık. Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Milli takımdaki arkadaşlarımın başarısı için söylediğim sözler için kötü niyetli değildim. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyuz.