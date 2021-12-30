FENERBAHÇE HABERLERİ - Afyonspor maçı sonrası Attila Szalai'den transfer sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Fenerbahçe, Afyonspor'u yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin yıldız oyuncularından Attila Szalai açıklamalarda bulundu. Macar savunmacı transfer sorularını da yanıtladı. İşte o sözler...

İşte Attila Szalai'nin açıklamalarından satır başları;

Açıkcası şuanda doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Çok iyi bir performans ortaya koyamadık. Kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık. Ama günün sonunda hedefimize ulaştık.

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Bazen futbol böyledir. Çok çalışmamız ve en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Hala hedefimize ulaşabilecek bir pozisyondayız.

TRANSFER SÖZLERİNE YANIT

Transfer dedikoduları ile ilgili yorum yapmak istemiyor. Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum ve burada mutluyum. Sadece Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklanmak istiyorum.