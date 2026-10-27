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Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

27 Ekim 2026, Salı 17:48
Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Etimesgut SK ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gülen taraf 4-0'lık skorla Gaziantep FK oldu ve adını üst tura yazdırmayı başardı. İşte maçın özeti...

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