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Boluspor 1-3 Karşıyaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)

27 Ekim 2026, Salı 18:54
Boluspor 1-3 Karşıyaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. İşte maçın özeti...

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