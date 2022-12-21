Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Şanlıurfaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. N'Koudou, 'İlk yarıda iyi değildik, 2 gol yedik. Devre arasında aramızda konuştuk, 'Beşiktaş böyle kaybedemez' dedik. Böyle kazandığımız için mutluyuz. Gaziantep deplasmanı kolay değildir, biz de Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Buna odaklanacağız ve savaşacağız. Sözleşme konusuna odaklanmadım, bu benim işim değil. Benim işim bu harika kulübe saha içinde fayda sağlamak' dedi. İşte detaylar… | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)