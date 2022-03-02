Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson Kayserispor maçı sonrası konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Kayserispor'a mağlup oldu ve turnuvanın dışında kaldı. Maçın ardından takımın deneyimli futbolcularından Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu. Kanadalı oyuncu, 'İstediğimiz oyun bu değildi. Çok fazla fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz değerlendirdi. Bu sezon çok önemliydi bu kupa bizim için. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdüğümüz için memnun değiliz. Kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Bu şekilde kaybetmek alışkın olduğumuz bir şey değil. Bu sezon için yapabileceğimiz tek şey daha çok çalışıp en iyi yerde bitirebilmek' dedi.