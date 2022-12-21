Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı sonrası Cenk Tosun: Önemli olan son 16'ya kalmaktı

21 Aralık 2022, Çarşamba 11:38
Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı sonrası Cenk Tosun: Önemli olan son 16'ya kalmaktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadelede 2-0 geriye düşse de, maçı 4-2 kazanmasını bildi. Maçın ardından siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Deneyimli forvet, "İlk 20-25 dakika bize yakışmayan bir futbol oynadık. Devre arasında kenetlendik ve bu maçı çevirebileceğimizi biliyorduk. 4-2 bitti ama daha fazla da atabilirdik. Önemli olan son 16'ya kalmaktı." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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