Beşiktaş maçı sonrası Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'dan hakem sitemi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Altay, Beşiktaş'a mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından İzmir ekibinde başkan Özgür Ekmekçioğlu A Spor'a konuştu. Hakem performansından şikayet eden Ekmekçioğlu, 'Her zaman için en önemli şey adalettir. Bugün maçta malesef bundan biraz yoksun kaldık. Nadiri'nin pozisyonunda özellikle penaltıyı nasıl görmediği konusunda şaşkınlık içerisindeyiz. Bir süredir hakem hataları konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ali hoca verseydi düdüğü Rosier'in eline o karar verseydi bu kadar olurdu' ifadelerini kullandı. İşte o sözler…