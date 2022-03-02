Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Hikmet Karaman'dan Trabzonspor mesajı!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman galibiyetten sonra önemli açıklamalarda bulundu. Karaman, "Zorlu bir fikstürden geldik. 18 günde 4 büyüklerle de oynadık. Tekrar Trabzonspor ile oynayalım. O güzel zemine tekrar çıkalım." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Misafir takımın teknik direktörü Hikmet Karaman maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Karaman, "Tur atladığımız için çok sevinçliyiz. Trabzon deplasmanından geldik, kolay değil. Ondan önce Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay, Giresun. 18 günde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynuyoruz. Hepsi de deplasman. Lütfen! Bunu unutmayalım. Biz oyunları analiz edeceğiz. Ancak kim olursa olsun buna dayanamaz. Kolay değil. Cenk Gönen bugün harika bir performans ortaya koydu. Maçtan önce bizim için Trabzonspor'la bir daha oynayalım demiştik. 40.000 seyirci vardı. Saha müthiş. Atmosfer müthiş. Orada bir de Trabzonspor seyircisinin önüne çıkalım. Kendimizi alkışlatalım diye bir hedef koyduk. Almanlar, 'Ende gut alles gut' der. Yeter ki Sonu İyi Bitsin." dedi.