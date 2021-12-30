BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Altay maçı sonrası Umut Meraş: "Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Beşiktaş, Altay'ı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından siyah beyazlıların milli oyuncusu Umut Meraş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Umut Meraş'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunumuzu ilerletmeye çalışıyoruz. Pozisyonları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. Süper Kupa'yı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarlar takımımız için değerli. Hepsine teşekkür ediyorum biz kötü gitsek de yalnız bırakmadılar. Daha çok çalışıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rıdvan'ı çok seviyorum o benim kardeşim kimin oynadığı problem değil önemli olan takımın galip gelmesi. Rıdvan'la olan abi kardeş tatlı bir rekabet"