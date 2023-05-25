Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Fenerbahçe'nin yeri bende ayrı"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Başakşehir, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir adını finale yazdırdı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zorlu karşılaşmadan sonra, 'Bizim finalleri oynama kültürümüz var. Rakibimiz Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Benim için de farklı bir maç olacak. Fenerbahçeli Emre olarak anılıyorum, orada çok güzel anılarım da oldu çok zor günlerim de oldu. Fenerbahçe'nin benim kalbimde çok farklı bir yeri vardır. Ben ekmek yediğim her yerde sonuna kadar mücadele ettim, bu yüzden de Fenerbahçeliler beni bağrına bastı.' ifadelerini kullandı.