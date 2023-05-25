Ankaragücü Başakşehir maçı sonrası Tolunay Kafkas: Ben nadir üzülürüm, çok üzgünüm

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler adını finale yazdırdı. Başkent ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kafkas, 'Çok üzgünüm. Çok nadir üzülürüm ben. İki maçta da skor olarak yenildik. Kazanmak için bütün hamleleri yaptık. Belli bir oyun anlayışımız var. Ligi tayin edecek bir durumumuz yok ama ligdeki durumumuz hala kritik. Takımın Galatasaray ya da başka takım olması benim için önemli değil. Bugün nasıl oynadıysak yine öyle oynayacağız. Kazanmak ve ligde rahatlamak istiyorum. Hak eden takım şampiyon olur, küme düşen de namussuz, haysiyetsiz değildir. Bu bir mücadeledir. Futbola böyle bakmak lazım. Hakemin gösterdiği kırmızı kart doğruydu.' ifadelerini kullandı. İşte o sözler…