Alanyaspor Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: Turu geçen taraf olmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Yiğidolar'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Her şet dört dörtlüktü. Turu geçen taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Her şeyden önce, deplasmanda galip gelmek güzel. Şanssız başladık. Gol yiyip başladık ancak hiç oyundan kopmadık. 10 kişi nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık.

Oyun disiplini olsun, mücadele olsun, hepsi dört dörtlüktü. Her şey bitmedi. İnşallah ikinci maçta da turu geçen taraf biz oluruz.

Taraftarların gelmeleri, destek vermeleri gerekiyor. Taraftarlarımız olursa, oyuncularımız daha dirençli şekilde mücadele edebiliyor.

Yatabare'nin böyle bir maçta kırmızı kart görmemesi gerekiyordu. Futbolun içinde bunlar var, bazen oluyor.