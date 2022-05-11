Alanyaspor galibiyeti sonrası Rıza Çalımbay: Geçmişte Kayseri ile sıkıntılar yaşansa da...

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Sivasspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi ve Sivasspor finalde Kayserispor'un rakibi oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a konuştu. Çalımbay, 'Güzel bir gün. Finale kalmak çok güzel. Mükemmel bir taraftar ile maç oynadık. Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Zaman zaman zor durumlara düştük maçta. Sivasspor'a final sevinci yaşattığımız için çok mutluyuz. Geçmişte Kayseri ile sıkıntılar yaşansa da çok güzel bir final oynayacağız. Demek ki Anadolu'dan takımlar çıkıp kupada final oynayabiliyor.' dedi.