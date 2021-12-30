Afyonspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: "F.Bahçe kalitesinde bir oyun olmadı"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Fenerbahçe, sahasında Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. İşte Göle'nin açıklamalarından satır başları...

Zeki Murat Göle'nin açıklamalarından satır başları;

"Afyonspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. İyi başlayamadığımız bir ilk yarı oldu. Önde planladığımız baskıyı doğru şekilde yapamadık. Defansif anlamda da sıkıntılı geçti. Fenerbahçe kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarıda değişiklikler yaptık bu değişikliklerle tempoyu yukarıya çektik. Ancak üretkenlikte yine sıkıntılar yaşadık. Uzatmalarda rakibin de yorulmasıyla üstünlüğü ele aldık ve maçı kazandık. Tur atladığımız için sevinçliyiz."

"Önceden geçiş oyunu oynuyorduk oyun tarzımızı ve felsefemizi değiştirmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda sorunları çözeceğiz."

"Şuan Fenerbahçe için birlik olma zamanı. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz."