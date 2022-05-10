Abdullah Avcı'dan flaş eleştiri! "Saygı gördük alkışlandık ama..."

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor canlı yayınına konuştu. Avcı, 'Böyle şiddetli bir baskıyı bekliyorduk. Kayserispor'un en önemli hedeflerinden birisi kupa. Oyunun son bölümünde bizim gibi bir takımın o golleri yememesi gerekiyordu. Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Geçen hafta Hatay'a gittik en azından bir saygı gördük, alkışlandık. Bugün ise kontrol edilmiyor mu stadyuma girilirken bilmiyorum.' dedi.