Okan Buruk maç biter bitmez tribünlere koşup 3'lü çektirdi
19 Ekim 2022, Çarşamba 11:27
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık farklı skorla mağlup ederek bir üst tura yükselen sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, bitiş düdüğüyle birlikte koşarak tribünlere gitti ve 3'lü çektirdi. Son haftalarda alınan sonuçlar ve istenen futbolun sahaya yansımaması nedeniyle Okan Buruk, taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlanmıştı. Bu görüntüler de, rahat galibiyet ve oynanan güzel futbol sonrası Okan Buruk'un taraftarların gönlünü aldığı şeklinde yorumlandı.