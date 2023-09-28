Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı | CANLI

Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı | CANLI

Ziraat Türkiye Kupasında heyecan devam ediyor. 1. Tur müsabakalarıda Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor kozlarını paylaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 28 Eylül 2023, Perşembe 12:55 Güncelleme: 28 Eylül 2023, Perşembe 13:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla devam ediyor. Malatya Arguvan SK ile 3GEN Holding Elazığspor karşı karşıya geliyor. Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı 28 Eylül 13.00 itibariyle başladı ve mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

MALATYA ARGUVAN SK - 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor mücadelesi 28 Eylül Perşembe saat 13.00'da başladı. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Malatya Arguvan SK - 3GEN Holding Elazığspor maçı | CANLI
Karşıyaka 2-0 Bergama Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)
12 Bingölspor - 23 Elazığ FK: 1-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - 23 Elazığ FK deplasmanda turladı
Sivas hata yapmadı: 2-0
Elazığ şov