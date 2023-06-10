Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Finali kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

O İSİMLER KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Joshua King ve Miguel Crespo Başakşehir ile oynanacak olan mücadelede kamp kadrosunda yer almadı.

İŞTE AÇIKLANAN LİSTE:

Altay, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul, Furkan, Szalai, Yiğit, Serdar, Gustavo, Samet, Peres, Jayden, Nazım, Osayi, Ferdi, Arao, Zajc, Mert Hakan, Alioski, Rossi, Arda, Emre, İrfan Can, İsmail, Lincoln, Batshuayi, Pedro, Serdar Dursun, Valencia