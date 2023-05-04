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Türkiye Kupası Haberler BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ ŞİFRESİZ CANLI İZLE A SPOR 📺 | Başakşehir - Ankaragücü ZTK maçı ilk 11'ler

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ ŞİFRESİZ CANLI İZLE A SPOR 📺 | Başakşehir - Ankaragücü ZTK maçı ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Başakşehir, Ankaragücü ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

Giriş: 04 Mayıs 2023, Perşembe 19:50 Güncelleme: 04 Mayıs 2023, Perşembe 20:00

Başakşehir - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ 11'LERİ AÇIKLANDI

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksić, Januzaj, Serdar, Figueiredo

Ankaragücü: Bahadır Han, Atakan, Hanousek, Pedro, Đokanović, Kitsiou, Mujakić, Malcuit, Emre, Mendes, Sowe

ASPOR CANLI YAYINI (HD) İZLE - (SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMEK İÇİN 👉TIKLA

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