Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus'tan hakem isyanı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, hakem yönetimini eleştirdi.



İşte o sözler...

Jorge Jesus: Kazanamadık evet ama VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. Görememiş, iyi analiz edememiş olabilir. Ancak VAR nasıl bunu görmez anlamıyorum. Penaltı kesin gol olur diye bir şey yok ancak VAR bunu vermeliydi, vermek istemedi.

Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şuan bu ihtimal var.