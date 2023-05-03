Sivasspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Gol sesi çıkmayan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Finale çıkacak takım İstanbul'da belli olacak.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki rövanş, 24 Mayıs'ta Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.



2'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın pasında Caicedo topla buluştu. Caicedo'nun çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.



4'üncü dakikada Rossi'nin pasında ceza alanına giren Peres'in yerden gönderdiği top uzak direk dibinden auta çıktı.



8'inci dakikada orta alanda Emre'nin ara pasında sağdan ceza alanına giren Ferdi'nin karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleci Muammer ayaklarıyla topu engelledi.



11'inci dakikada sol kanattan topu süren Mert Hakan sol ayağıyla ceza alanına ortaladı, uygun durumda yükselen İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.



18'inci dakikada sol kanattan Gradel'in ceza alanına ortaladığı topa Fenerbahçe savunmasının arasından Erdoğan dokundu. Erdoğan'ın dokunuşunda top yandan auta gitti.



37'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın pasında topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışından şutu auta gitti.



40'ıncı dakikada sol kanattan Uğur'un ceza alanına ortasında arka direkte Caicedo kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.



45'inci dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan İrfan Can'ın şutu direğin dibinden auta çıktı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



47'nci dakikada savunmada Peres'in kaptırdığı topla ceza alanına giren Erdoğan'ın sert şutunda kaleci İrfan Can'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.



61'inci dakikada ceza alanı önünde Pedro, Mert Hakan paslaşmasının ardından Mert Hakan'ın şutunda top az farkla auta gitti.



63'üncü dakikada soldan İrfan Can Kahveci ceza sahasına girdi, pasını Batshuayi'ye çıkardı. Onun sert şutu savunmadan sekti.



66'ncı dakikada orta alanda Batsuayi'nin pasında Arda ceza alanına yaklaştı. Arda'nın sağ ayağı ile şutu auta gitti.



90'ıncı dakikada sağ kantta topla buluşan Njie'nin ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.



90+5'inci daklkada soldan Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Arao'nun ön direkte kafa vuruşu üstten auta gitti.



Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.