Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Galatasaray maçı öncesinde A Spor'a konuştu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. 42. maçımıza çıkıyoruz. Büyük takımlardan fazla oynadık. Sakatlarımız var. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Avrupa hedefimiz var. Kolay bir maç değil. Galatasaray iyi bir takım, ligin lideri. Birçok istatistikte öndeler.

Galatasaray iyi bir takımı ve iyi bir hocaları var. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Okan abi ve benim için kendi camialarımıza hizmet önemli. İkimiz de kazanmak için oynayacağız. Okan abi ile güzel anılarımız var. Başakşehir için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah atmosfere ve zemine layık, güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.