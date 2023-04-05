Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Galatasaray maçı öncesinde A Spor'a konuştu

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Galatasaray maçı öncesinde A Spor'a konuştu

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Galatasaray iyi bir takım, ligin lideri. Birçok istatistikte öndeler" ifadelerini kullandı.

Giriş: 05 Nisan 2023, Çarşamba 20:10 Güncelleme: 05 Nisan 2023, Çarşamba 20:24

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. 42. maçımıza çıkıyoruz. Büyük takımlardan fazla oynadık. Sakatlarımız var. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Avrupa hedefimiz var. Kolay bir maç değil. Galatasaray iyi bir takım, ligin lideri. Birçok istatistikte öndeler.

Galatasaray iyi bir takımı ve iyi bir hocaları var. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Okan abi ve benim için kendi camialarımıza hizmet önemli. İkimiz de kazanmak için oynayacağız. Okan abi ile güzel anılarımız var. Başakşehir için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah atmosfere ve zemine layık, güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.

EN SON HABERLER

Galatasaray Başakşehir maçı CANLI İZLE | ASPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Başakşehir Galatasaray karşısında tekrar öne geçti! İşte o pozisyon...
Galatasaray'da Kaan Ayhan skoru eşitledi!
Galatasaray'da Mauro Icardi Başakşehir karısında direğe takıldı! İşte o pozisyon...
Başakşehir Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti! İşte o gol...
BİZE ULAŞIN