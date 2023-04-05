Galatasaray'da Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi Zaniolo açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Okan Buruk takımın durumu ve yeni transfer Zaniolo hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

Kazandık, Fenerbahçe kaybetti. Pozitif hava bugün sahaya yansıyacaktır. Bu hafta sonu maçımız yok ama ligin sonuna kadar yoğun bir tempoya gireceğiz. Kupada önemli bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir hedefleri olan bir kulüp. Emre Hoca, ligin başarılı isimlerinden. Hedefimiz kazanmak ve kupada devam etmek. Hem lig, hem de kupada devam edecek kadroya sahibiz.

Nicolo Zaniolo'nun hazır olmadığını söylüyorduk. Bu kez 11'de ve iyi bir sınav olacak. Oyunun devamında diğer oyuncularımızı kullanacağız. Milot Rashica hafta sonu iyi oynadı. Birçok oyuncumuz oynamak istiyor, benim için zor karar. Oynamak istemeleri çok güzel. Uzun zamandır ilk defa tam kadroyuz. Bir yandan da bunun mutluluğunu var.