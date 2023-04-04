Trabzonspor teknik direktörü Orhan Ak MKE Ankaragücü maçı öncesinde konuştu

Trabzonspor teknik direktörü Orhan Ok, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacakları MKE Ankaragücü maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Orhan Ak, "Açıkçası Ankaragücü çok güçlü bir rakip. Hedefleri ve kaliteli kadroları var. Tolunay Hoca ile birlikte Başakşehir maçında oyun olarak gayet iyi gözüktüler. Biz de ligdeki sıralama, şampiyonluktan uzaklaşma, Kayseri maçını kaybetme bizi çok üzdü. Futbolda dün diye bir şey yok. Biz son şampiyon, son 2.5 senede en çok kupa kazanan takımız. Avrupa'da devam etmek için yol bu kupa. Planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

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