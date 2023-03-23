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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu

Son dakika spor haberleri... Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Giriş: 23 Mart 2023, Perşembe 16:06 Güncelleme: 23 Mart 2023, Perşembe 16:34

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Maçların tarih ve saatleri de belli oldu. Buna göre Ankaragücü-Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı, Galatasaray-Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ise 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Öte yandan Gaziantep FK'nın yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden ve kupadan çekilmesi sonrası Gaziantep FK-Sivasspor eşleşmesi oynanmayacak.

Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

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