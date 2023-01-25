Tehlikeli bir rakip

F.Bahçe Başkanvekili Selahattin Baki, Kayserispor kurasını yorumladı.

Giriş: 25.01.2023 06:50

Baki, "Ne kadar favori olarak görünsek de tehlikeli bir rakip. Genç ve dinamik bir teknik direktörleri var. Bu tür maçların telafisi yok bunu biliyoruz. Aramız iyi bir camia bu yüzden de gerginliklerin olacağını düşünmüyorum. İnsanlara seyir zevki verip, bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

GEÇEN YIL ELENMİŞTİK

Basın Sözcüsü Samet Koç da Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezon kupada Son 16 Turu'nda elediklerini hatırlatıp şunları söyledi: "Fenerbahçe büyük bir camia. Eşleştiğimiz için memnunuz. Geçen sene de karşılaşmıştık ve Fenerbahçe'yi elemiştik. Centilmence, hakem hatasının ve sakatlığın olmadığı temiz bir maç olmasını diliyoruz."

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