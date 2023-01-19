Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle | ZTK maçı canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor.
Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Jevtovic, İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilerme, Muric, Bruno, Endri, Soner, Konrad, Uche
GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.