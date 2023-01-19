Gaziantep FK - Konyaspor maçı canlı izle | ZTK maçı canlı yayın

Gaziantep FK ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf çeyrek final vizesini kapacak. Gaziantep FK ile Konyaspor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 19.01.2023 17:23 Güncelleme: 19.01.2023 17:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor.

Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Jevtovic, İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilerme, Muric, Bruno, Endri, Soner, Konrad, Uche

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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