Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus transfer hakkında konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün hedefimiz olan çeyrek finali elde ettik. Final oynamak istiyoruz. Rakibimizin Adana Demirspor ile oynadığı maç bir göstergeydi. Biz de rakibin değerini biliyorduk sonuna kadar savaştılar. Gol bulana kadar şutları yoktu. Biz ilk yarıda oyunu erkenden çözebilirdik ama rakip iyi savundu, daha fazla gol atmamıza izin vermedi. Maçın sonunda istediğimizi aldık" dedi.



Rakiplerin de kendilerini izlediğini ve iyi organize olabildiklerini dile getiren Jesus, "Rakiplerin belli değeri var, futbolu kendi başınıza oynamıyorsunuz. Bugünkü rakibimiz de defansif organizasyonda iyiydi. Teknik direktörleri yapması gerekeni biliyordu. Hiçbir takım zaman zaman rakibine üstünlük kuramaz. Rakiplerin de belli değeri var" şeklinde konuştu.



"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR POZİSYON DAHA VAR"



Jesus, takıma yapılması beklenen transferler ve ayrılması gündemde olan oyuncular ile ilgili olarak, "Transfer dönemlerinde her takım belli ayarlamalar yapmak ister. Transfer penceresi açıldığında Samet'i kadroya kattık. Hemen oynamaya başladı ve iyi performans gösterdi. Takım için en iyisini yapmaya çalışacağız. İsim veremem. Şu anda kafamızda transfer yapmayı düşündüğümüz bir pozisyon daha var" diye konuştu.



"VALENCIA'NIN MAÇI OKUMA VE DOĞRU ANDA GOL ATMA ÖZELLİĞİ VAR"



Batshuayi ve Valencia'nın yaklaşık 30 gol attığını dile getiren Jesus, "Ofansif anlamda güçlüyüz. Minimum 2 gol atıyoruz. Transfer döneminde iyileştirmeyi düşündüğümüz pozisyon daha çok savunma. Forvetlerin pozisyonundan memnunum. Pedro sakatlık yaşadı, Serdar Dursun da çok süre almadı. Bugün de Valencia sonucu belirledi. Onun maçı okuma ve doğru anda gol atma özelliği var. Son bölümde gol atacağını hissediyordum. Valencia o hissi vermiyor ama bir bakıyorsunuz golü atıyor" dedi.