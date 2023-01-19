FENERBAHÇE RİZESPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYIN İZLE A SPOR 📺 | FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilerde hedef kazanarak çeyrek finale yükselmek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, King, Valencia

Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz

KUPADA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Rizespor bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig'de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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