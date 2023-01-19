Başakşehir turladı!

Türkiye'nin kupasında Başakşehir ile Karagümrük arasındaki karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Nefes kesen mücadele son ana kadar sürdü. 11. dakikada Mbaye Diagne'nin şutu üstten auta gitti. 44. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan ortasında uzak direkte Ndayishimiye'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Maçın ilk devresi golsüz sonuçlandı. İkinci devrede heyecan fırtınası başladı. 68'de Davide Biraschi'nin şutunu Volkan Babacan kurtardı. Diagne, Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.



ÇABUK CEVAP VERDİ

Başakşehir'in bu gole cevabı geç olmadı. 71'de Serdar Gürler'ir ortasında kaleci Viviano topu sektirdi. Levent Mercan topu kendi kalesine yolladı. Başakşehir 1-1'i yakaladı. Maçın normal süresinde başka gol olmadı. Uzatmalarda Berkay'ın pasında Serdar Gürler şutunu çekti. Top direkten geri geldi. 115'te Karagümrük bir defa daha öne geçti. Ebrima Colley'in ortasında Kerim Frei skoru 2-1'e getirdi Karagümrük tura yakınken 120 artı 1'de Başakşehir penaltı kazandı. Deniz Türüç'ün golüyle skor 2-2'ye geldi. Penaltılarda hata yapmayan Başakşehir turu atladı.



Büyük sevinç yaşadı

Başakşehir cephesi, Karagümrük'ü eleyerek son 8 takım arasına kaldı. İstanbul ekibinin oyuncuları zafer sonrası büyük sevinç yaşadılar. Saha içinde başlayan kutlamalar, soyunma odasında da devam etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu öğrencilerini överek "Adım adım finale kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.



Mesut 125 gün sonra

Yaşadığı sırt sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mesut Özil, Karagümrük ile oynanan kupa maçına 11'de başladı. 125 gün sonra formasına kavuşan 34 yaşındaki oyuncu, çok mutlu olduğunu söyledi. Mesut "Henüz yolun başındayım. Güçlenmem gerekiyor. Başakşehir'e faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Diagne: Yürüyün gidelim

Viviano penaltıyı kurtardıktan sonra hakem tekrar kararı aldı. İki takımın hocası Emre Belözoğlu ile Andrea Pirlo arasında tartışma çıktı. Karagümrük'ün forveti Mbaye Diagne yaşananlara tepki göstererek "Yürüyün gidelim" dedi. Karagümrük cephesi karşılaşma sonunda da hakemlere tepkilerini sürdürdüler.