Sivas'tan çıkış yok

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nun ilk maçında Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Organizasyonun son şampiyonu unvanına sahip olan kırmızı-beyazlılar, 5'inci Tur'da Giresunspor'u 5-0 mağlup eden rakibine şans tanımadı. Evindeki mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.



HAKAN'DAN DUBLE

Karşılaşmanın perdesini 39. dakikada Hakan Arslan açtı. Devre 1-0 sona ererken, tecrübeli oyuncu 74'te bir kez daha sahneye çıktı ve aradaki farkı ikiye çıkarttı. 84'te ise Clinton N'Jie son sözü söyledi. Kırmızı-beyazlılar, 3-0'lık zaferle son 8'e kalan taraf oldu. Giresunspor galibiyetiyle dikkat çeken Bursa temsilcisi ise son 16'da kupaya veda etti.



İLERİSİ İÇİN ÜMİT VERDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "galibiyetin ardından şunları söyledi: "Bugün derli toplu ve daha iyi oynadık. İlerisi için bize çok büyük bir ümit verdi. Hem Avrupa hem kupada ilerlemek istiyorsak, ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor bunun da farkındayız. Takviyelerle güçleneceğiz" dedi.