Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Ankaragücü maçı sonrası konuştu!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne mağlup olarak kupaya erken havlu attı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in sözleri;

Şenol Güneş: Buraya maçı kazanmak, turu geçmek için geldik. İlk yarıda oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. İkinci yarı pozisyon olarak çok üstündük. Uzatmalarda da aynı şekilde, kazanabileceğimiz maçı penaltılarda kaybettik. Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı. Yarış devam ediyor. Üç günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Pazar günü de maçımız var. Yarış devam ediyor. Elendiğimiz için üzgünüz.

"KATKI VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Oyuncusu Dele Alli hakkında konuşan Güneş, "Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.