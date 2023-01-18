ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Ankaragücü Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaMKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak istiyor. Saat 17.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, N'Koudou, Muleka

KUPADA 15. RANDEVU

İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

SARPER BARIŞ SAKA YÖNETECEK

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.