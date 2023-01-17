Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk: Kupayı kazanmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Okan Buruk: Rakibimizin son maçında 5-0'lık Trabzonspor galibiyeti var, sonrasında BAY geçtiler. Ne oynadıklarını bildiğimiz bir rakibimiz var. Ahmed Hassan yok forvetlerinde. Bugün kazanmak için her şeyi yapacağız.

Dinlenmiş oyuncuları buraya getirdik. Sakatlık geçiren oyuncuları İstanbul'da bıraktık. Kupa'da hedefimiz şampiyonluk. İnşallah güzel bir maç olur.