Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk: Kupayı kazanmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Giriş: 17.01.2023 20:29 Güncelleme: 17.01.2023 20:44

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Rakibimizin son maçında 5-0'lık Trabzonspor galibiyeti var, sonrasında BAY geçtiler. Ne oynadıklarını bildiğimiz bir rakibimiz var. Ahmed Hassan yok forvetlerinde. Bugün kazanmak için her şeyi yapacağız.

Dinlenmiş oyuncuları buraya getirdik. Sakatlık geçiren oyuncuları İstanbul'da bıraktık. Kupa'da hedefimiz şampiyonluk. İnşallah güzel bir maç olur.

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