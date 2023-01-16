Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları başlıyor. Bu turda Galatasaray Alanyaspor'la, Beşiktaş Ankaragücü'yle, Trabzonspor Ümraniyespor'la ve Fenerbahçe de Rizespor'la karşılaşacak. Maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın
Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
18 Ocak Çarşamba:
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka
HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek