Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. 5. tur karşılaşmalarının ardından üst tura yükselen takımlar belli oldu.
4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı.
Son 16 turu eşleşmeleri de yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.
EŞLEŞMELER
Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep - Konyaspor
Sivasspor - Karacabey
Ümraniyespor - Trabzonspor
F. Karagümrük - Başakşehir
Antalyaspor - Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş