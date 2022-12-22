Şov ve şok

TFF 2. Lig ekibi Teco Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında şov yaptı. Süper Lig ekibi Giresunspor'a konuk olan Karacabey rakibini 5-0 mağlup etti. Gol perdesi 10. dakikada açıldı. Ömer Kuşan takımını öne geçirdi. 32'de bir kez daha sahneye çıkan Ömer durumu 2-0 yaptı. Soyunma odasına bu skorla gidildi. İkinci devre de golle start aldı. Bu kez Abdullah Balıkçı 50'de 3-0 yaptı.



GURUR DUYUYORUM

Dakikalar 68'i gösterirken Abdullah kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti. Kapanış golü ise 84'te geldi. Fatih Aktay penaltıdan attığı golle skoru ilan etti: 5-0. Bursa temsilcisi olan Karacabey Belediye, böylece kupada çok büyük bir sürprize imza attı. Karacabey, Süper Lig ekibini deplasmanda devirip adını son 16 turuna yazdırdı. Takımın hocası Bülent Akan, "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.



Attığı 2 golle yıldızlaşan Ömer Kuşan maç sonrası "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.